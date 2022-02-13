Первый месяц весны подарит дополнительные выходные в связи с Международным женским днем, 8 марта.

Всего в марте будет 31 день, из которых 22 рабочих и 9 выходных.

"8 марта" в этом году выпадает на вторник, поэтому понедельник накануне, станет выходным. Таким образом, будет четыре выходных подряд. При этом работать придется в субботу, 12 марта, однако рабочий день будет короче на один час.

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Выходными в марте будут такие числа: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26, 27.

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Напомним, Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагает отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая). Вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9.

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Законопроектом предлагается отменить перенос выходных, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной день на следующий после государственного праздника день не переносится.

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