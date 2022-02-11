В Национальной полиции рассказали, на какие SMS-сообщения и звонки лучше не отвечать.

Мошенники "разводят" украинцев, обещая выплаты государственной помощи

То, что правоохранители все чаще фиксируют новые "схемы" аферистов, в которых клиентам разнообразных финансовых учреждений Украины, поступают поддельные SMS-сообщения, якобы от банков, вследствие чего, со счетов украинцев попросту похищают все средства, при условии, что доверчивый гражданин совершит определенные действия, а также, как избежать потери своих накоплений, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует полиция Купянского района Харьковской области.

В частности, злоумышленники, в вышеописанных SMS-уведомлениях, могут ложно сообщить о том, что правительство начало перечислять какие-либо стимулирующие выплаты, и сразу запросят номер платежной карты/срок ее действия/CVV-код. Иногда текст подобных сообщений может незначительно различаться, но цель одна - добыть персональную информацию, с помощью которой можно получить доступ к счету.

Если подобная информация все же попадет в руки злоумышленников, средства со счета сразу переведут на сторонние ресурсы, и возвратить их будет довольно затруднительно. Правоохранители настоятельно рекомендуют, не предоставлять мошенникам нижеуказанных сведений:

PIN-кода карты;

CVV-кода(3 цифры на обратной стороне карты);

срок, до которого действует карта;

SMS-код, якобы полученный от банка или оператора мобильной связи;

пароля от банковского приложения либо портала веб-банкинга;

не звонить по сомнительным номерам, и не переходить по подозрительным ссылкам.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что фермера из Одесской области, мошенники обманули на десятки тысяч гривен.

Также ранее мы информировали о том, что киевлянка ответила на звонок афериста, и потеряла 300 000 гривен.

А до этого наш портал сообщали о том, что украинка попыталась продать ненужную обувь, перешла по сомнительной ссылке, и утратила более 100 000 гривен.