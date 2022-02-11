Мошенники "разводят" украинцев, обещая выплаты государственной помощи
То, что правоохранители все чаще фиксируют новые "схемы" аферистов, в которых клиентам разнообразных финансовых учреждений Украины, поступают поддельные SMS-сообщения, якобы от банков, вследствие чего, со счетов украинцев попросту похищают все средства, при условии, что доверчивый гражданин совершит определенные действия, а также, как избежать потери своих накоплений, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует
В частности, злоумышленники, в вышеописанных SMS-уведомлениях, могут ложно сообщить о том, что правительство начало перечислять какие-либо стимулирующие выплаты, и сразу запросят номер платежной карты/срок ее действия/CVV-код. Иногда текст подобных сообщений может незначительно различаться, но цель одна - добыть персональную информацию, с помощью которой можно получить доступ к счету.
Если подобная информация все же попадет в руки злоумышленников, средства со счета сразу переведут на сторонние ресурсы, и возвратить их будет довольно затруднительно. Правоохранители настоятельно рекомендуют, не предоставлять мошенникам нижеуказанных сведений:
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- PIN-кода карты;
- CVV-кода(3 цифры на обратной стороне карты);
- срок, до которого действует карта;
- SMS-код, якобы полученный от банка или оператора мобильной связи;
- пароля от банковского приложения либо портала веб-банкинга;
- не звонить по сомнительным номерам, и не переходить по подозрительным ссылкам.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что фермера из Одесской области, мошенники обманули на десятки тысяч гривен.
Также ранее мы информировали о том, что киевлянка ответила на звонок афериста, и потеряла 300 000 гривен.
А до этого наш портал сообщали о том, что украинка попыталась продать ненужную обувь, перешла по сомнительной ссылке, и утратила более 100 000 гривен.