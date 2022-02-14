О смерти 75-летнего Айвана Райтмана сообщили его родные, передает издание Associated Press. Это произошло 12 феварля.
Отмечается, что Райтман мирно скончался во сне в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. В заявлении детей Айвана Райтмана говорится, что отец научил их "всегда искать в жизни волшебство".
"Нас утешает то, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Хотя мы скорбим в душе, мы надеемся, что те, кто знал его по фильмам, будут помнить его всегда", - заявили в своем обращении Джейсон Райтман, Кэтрин Райтман и Кэролайн Райтман.
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Айван Райтман режиссировал такие фильмы, как "Моя супер-бывшая", "Близнецы", "Детсадовский полицейский" и другие. Выступал продюсером «Евротура», «Космического джема», «Бетховена» и всех частей «Охотников за привидениями».
Последняя сверхъестественная комедия с Биллом Мюрреем, Дэном Эйкройдом, Гарольдом Рамисом, Эрни Хадсоном, Сигурни Уивер и Риком Моранисом в главных ролях собрала почти 300 миллионов долларов по всему миру, а также получила две номинации на «Оскар», породила настоящую франшизу, включающую спин-оффы, телешоу и новый фильм «Охотники за привидениями: Жизнь после смерти», который вышел в прошлом году (режиссером картины, к слову, стал Джейсон Райтман).
Пользователи оплакивают гениального режиссера:
"Я такой большой поклонник его работ, и он казался таким действительно хорошим человеком. Мне грустно слышать о его смерти. Покойся с миром, Айван. Мои соболезнования его жене, детям и внукам и всем, кто его любил"
"Великий канадец, уловивший канадский дух. Иммигрант, приехавший сюда молодым и сделавший мир лучше, на этот раз, своим искусством. Печальная потеря"
"О нет. Теперь мне грустно. Человек был легендой"
"Список фильмов, в которых он был либо режиссером, либо продюсером, просто гениален"
"Да будет память о нем благословением. Спасибо за столько прекрасных воспоминаний"
"Он может уйти, но его легендарные шедевры никогда не будут забыты"
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