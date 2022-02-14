Не стало Айвана Райтмана, канадского режиссера и продюсера, известного десятками фильмов, которые миллионы фанатов до сих пор с упоением пересматривают - чего только стоят "Охотники за привидениями".

О смерти 75-летнего Айвана Райтмана сообщили его родные, передает издание Associated Press. Это произошло 12 феварля.

Отмечается, что Райтман мирно скончался во сне в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. В заявлении детей Айвана Райтмана говорится, что отец научил их "всегда искать в жизни волшебство".

Ivan Reitman, who directed #Ghostbusters and #KindergartenCop, among other iconic films, has died at 75



More on his legacy: https://t.co/kQG8eYqfWE pic.twitter.com/IsV1LQL2Ip — The Hollywood Reporter (@THR) February 14, 2022

"Нас утешает то, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Хотя мы скорбим в душе, мы надеемся, что те, кто знал его по фильмам, будут помнить его всегда", - заявили в своем обращении Джейсон Райтман, Кэтрин Райтман и Кэролайн Райтман.

Rest In Peace to Ivan Reitman. Incredible filmmaker.



It was quite touching to see his son @JasonReitman carry on his most special movie, Ghostbusters, before he passed.



A really touching silver lining, if you’d call it that. pic.twitter.com/oDR4h3ZOj2 — Devin McG (@DevinMcG1) February 14, 2022

Айван Райтман режиссировал такие фильмы, как "Моя супер-бывшая", "Близнецы", "Детсадовский полицейский" и другие. Выступал продюсером «Евротура», «Космического джема», «Бетховена» и всех частей «Охотников за привидениями».

Последняя сверхъестественная комедия с Биллом Мюрреем, Дэном Эйкройдом, Гарольдом Рамисом, Эрни Хадсоном, Сигурни Уивер и Риком Моранисом в главных ролях собрала почти 300 миллионов долларов по всему миру, а также получила две номинации на «Оскар», породила настоящую франшизу, включающую спин-оффы, телешоу и новый фильм «Охотники за привидениями: Жизнь после смерти», который вышел в прошлом году (режиссером картины, к слову, стал Джейсон Райтман).

R.I.P. Ivan Reitman – ‘Ghostbusters’ Director Has Passed Away at 75 https://t.co/XeYybCyQk5 — Bloody Disgusting (@BDisgusting) February 14, 2022

Пользователи оплакивают гениального режиссера:

"Я такой большой поклонник его работ, и он казался таким действительно хорошим человеком. Мне грустно слышать о его смерти. Покойся с миром, Айван. Мои соболезнования его жене, детям и внукам и всем, кто его любил"

"Великий канадец, уловивший канадский дух. Иммигрант, приехавший сюда молодым и сделавший мир лучше, на этот раз, своим искусством. Печальная потеря"

"О нет. Теперь мне грустно. Человек был легендой"

"Список фильмов, в которых он был либо режиссером, либо продюсером, просто гениален"

"Да будет память о нем благословением. Спасибо за столько прекрасных воспоминаний"

"Он может уйти, но его легендарные шедевры никогда не будут забыты"

Ivan Reitman, ‘Ghostbusters’ Director, Dies at 75 https://t.co/kpHZoj8vdl — Variety (@Variety) February 14, 2022

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