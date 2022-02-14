Курс доллара в Украине начал неделю с резкого роста, превысив психологическую отметку в 28 гривен за доллар.

Официальный курс валют на понедельник, 14 февраля, появился на сайте Национального банка. Цифры свидетельствуют о том, что первый день рабочей недели доллар подорожал на 16 копеек. Таким образом курс гривны к доллару составил 28,03 грн/$.

Стоит отметить, что в последнее время этот показатель уже приближался к рекордно высокой отметке. Так, в последнюю неделю января курс доллара достиг 28,98 гривны. Выше этого показателя он поднимался только 26 февраля 2015 года, когда составил 30,01 гривны на фоне паники на рынке.

В последний день прошлой рабочей недели курс американской валюты держался нан отметке в 27,87 гривны.

Курс евро 14 февраля также укрепился. Он вырос на 10 копеек и составил 31,97 гривны.

В 2021 году гривне удавалось поддерживать условно стабильное положение на рынке без экстремальных скачков курсов валют. Единственным резким рывком было подорожание евро в первые дни января, когда курс европейской валюты в стране достиг своего максимума за почти три года. Однако, вскоре ситуация стабилизировалась.

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