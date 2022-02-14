Официальный курс валют на понедельник, 14 февраля, появился на сайте Национального банка. Цифры свидетельствуют о том, что первый день рабочей недели доллар подорожал на 16 копеек. Таким образом курс гривны к доллару составил 28,03 грн/$.

Стоит отметить, что в последнее время этот показатель уже приближался к рекордно высокой отметке. Так, в последнюю неделю января курс доллара достиг 28,98 гривны. Выше этого показателя он поднимался только 26 февраля 2015 года, когда составил 30,01 гривны на фоне паники на рынке.

курс гривны, курс доллара, курс валют,

В последний день прошлой рабочей недели курс американской валюты держался нан отметке в 27,87 гривны.

Курс евро 14 февраля также укрепился. Он вырос на 10 копеек и составил 31,97 гривны.

Популярные статьи сейчас

Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."

"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: «Наконец-то, давно пора»

Экс-подопечная Дана Балана и победительница "Голосу країни" засветилась в Праге: «В ожидании скорой встречи»

Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."

Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Показать еще

курс гривны, курс доллара, курс валют, украинцы, обмен валют, весна, зима, осень, скрин

В 2021 году гривне удавалось поддерживать условно стабильное положение на рынке без экстремальных скачков курсов валют. Единственным резким рывком было подорожание евро в первые дни января, когда курс европейской валюты в стране достиг своего максимума за почти три года. Однако, вскоре ситуация стабилизировалась.

Напомним, Нацбанк ужесточил требования к банкам: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, всплеск с валютой в Украине, важное заявление Нацбанка.

Также Politeka писала, что НБУ озвучил новый курс доллара, ситуация резко изменилась.