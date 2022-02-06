НБУ подвел итоги первой недели февраля, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты Нацрегулятора успокоили украинцев: с одной стороны утихомирился повышенный спрос на валюту, с другой - возросло предложение валюты.
В итоге, по данным НБУ, за пять дней гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 гривен за один "вечнозеленый" с 28,68 грн/долл. в прошлую пятницу.
"На этой неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем покупало", - говорится в разъяснении.
Отмечается также, что НБУ выходил на рынок не с продажей валюты, как это было в течение января, а с покупкой - для сглаживания колебаний.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
15-летняя дочь Анджелины Джоли, которая хотела быть мальчиком, поражает сходством с мамой: "Красивые губы"
Останки российской королевы красоты нашли в лесополосе, муж долго скрывал правду: подробности трагедии
50-летний Эктор Хименес-Браво наконец показал свою тайную возлюбленную: "Доброй ночи"
Дочь Кузьмы Скрябина опубликовала трогательное фото с отцом: как сейчас выглядит и чем занимается Барбара
Ранее мы рассказывали, в НБУ назвали причины всплеска, который наблюдался в прошлом месяце. Так, колебания валюты были преимущественно связаны с психологическим фактором, вызванным ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения.
Кроме того, на скупку бизнесом валюты влияли сезонные факторы, такие как: активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.
Добавим, по данным НБУ, бизнес в январе ухудшил оценки по экономической деятельности своих предприятий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацрегулятором ежемесячно. В январе 2022 года он составил 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре прошлого года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.
Напомним, Нацбанк резко снизил курс доллара и выдал прогноз, что будет дальше: "Текущий шок..."
Как сообщала Politeka, Нацбанк раскрыл, что происходит с наличкой в Украине: что изменилось за год и на сколько
Также Politeka писала, что доллар пойдет вверх, украинцам раскрыли, какой будет курс: «В ближайшую неделю ожидается…»