В Национальном банке Украины объяснили, что происходит сейчас на валютном рынке - уверяют, что ситуация уже стабилизировалась.

НБУ подвел итоги первой недели февраля, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты Нацрегулятора успокоили украинцев: с одной стороны утихомирился повышенный спрос на валюту, с другой - возросло предложение валюты.

В итоге, по данным НБУ, за пять дней гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 гривен за один "вечнозеленый" с 28,68 грн/долл. в прошлую пятницу.



"На этой неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем покупало", - говорится в разъяснении.

Отмечается также, что НБУ выходил на рынок не с продажей валюты, как это было в течение января, а с покупкой - для сглаживания колебаний.

Ранее мы рассказывали, в НБУ назвали причины всплеска, который наблюдался в прошлом месяце. Так, колебания валюты были преимущественно связаны с психологическим фактором, вызванным ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения.

Кроме того, на скупку бизнесом валюты влияли сезонные факторы, такие как: активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.

Добавим, по данным НБУ, бизнес в январе ухудшил оценки по экономической деятельности своих предприятий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацрегулятором ежемесячно. В январе 2022 года он составил 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре прошлого года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.

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