В Украине с 10 февраля 2022 года вступили в силу изменения, предусмотрены постановлением Правления НБУ "Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием".

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт НБУ, Национальный банк Украины доработал и изменил порядок, по которому банки (эквайры) будут осуществлять операции с электронными деньгами. Речь идет о платежных банковских карточках граждан. Обновленный порядок поможет защитить владельцев таких платежных карт, а также более тщательно контролировать работу эквайров.

Так, среди прочего НБУ обязал банки информировать держателей карт о планируемых платежных операциях или сообщать, где такую информацию можно посмотреть. В частности, речь идет об операциях, когда перевод средств будет осуществляться в несколько этапов. Ведь если владелец карты не будет знать об этом, то есть риск, что его ждут незапланированные расходы.

Также регулятор ужесточил правила для эквайров во время платежных операций в сфере исполнения законодательства. Эту необходимо для того, чтобы избежать "отмывания" денег, которые были получены незаконным путем. Ведь такие "легализированные" средства вследствие могут быть направлены на преступную деятельность, вроде распространения оружия или финансирование терроризма.

Напомним, Всплеск с валютой в Украине, важное заявление Нацбанка: "Впервые с начала года...".

Как сообщала Politeka, В Нацбанке раскрыли причины падения производства в Украине, что произошло: "В декабре был...".

Также Politeka писала, что НБУ озвучил новый курс доллара, ситуация резко изменилась: "Впервые с начала года…".