Ирма обвинила молодую певицу в "отсутсвии яиц" и намекнула, что дело было в деньгах. При этом конкурсная песня Алины для Евровидения 2022 "Тіні забутих предків" ей понравилась.

Украинская актриса Ирма Витовская заявила, что песня победительницы национального отбора на Евровидение 2022 года Алины Паш крутая, однако вояж в столицу страны-агрессора РФ ее "пересырает". Весьма резкими словами в адрес Паш Витовская поделилась на своей странице в Facebook.

После победы на Национальном отборе всплыла информация о том, что Алина Паш ездила в Крым и в Москву после 2014 года. Это вызвало большой резонанс и возмущение многих украинцев.

В связи с этим Ирма обвинила молодую певицу в "отсутсвии яиц" и намекнула, что дело было в деньгах. При этом конкурсная песня Алины для Евровидения 2022 "Тіні забутих предків" ей понравилась.

"Тот случай, когда вояж в столицу агрессора "пересырает" крутую песню с классным нужным содержанием и хорошим исполнением… Почему существует эта болезнь – "отсутствие яиц"? Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну? Почему отсутствует чувство солидарности с умирающими за эту землю ежедневно. Эта нравственная проституированность закончится когда-нибудь? Нет слов", - возмутилась актриса.

Она добавила, что поддерживает группу Калуш. При этом Ирма Витовская признает, что текст песни и исполнение Алины Паш - очень актуальный и важный сигнал миру.

Напомним, Alina Pash на фоне скандала ответила, зачем ездила в Крым и сделала фото на Красной площади.

Как сообщала Politeka, Melovin обратился к Алине Паш после ее победы на нацотборе "Евровидения".

Также Politeka сообщала о скандальной поездки Алины Паш в Крым: организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" выкатили официальный ответ