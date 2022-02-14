Украинская актриса Ирма Витовская заявила, что песня победительницы национального отбора на Евровидение 2022 года Алины Паш крутая, однако вояж в столицу страны-агрессора РФ ее "пересырает". Весьма резкими словами в адрес Паш Витовская поделилась на своей странице в Facebook.
После победы на Национальном отборе всплыла информация о том, что Алина Паш ездила в Крым и в Москву после 2014 года. Это вызвало большой резонанс и возмущение многих украинцев.
В связи с этим Ирма обвинила молодую певицу в "отсутсвии яиц" и намекнула, что дело было в деньгах. При этом конкурсная песня Алины для Евровидения 2022 "Тіні забутих предків" ей понравилась.
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"Тот случай, когда вояж в столицу агрессора "пересырает" крутую песню с классным нужным содержанием и хорошим исполнением… Почему существует эта болезнь – "отсутствие яиц"? Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну? Почему отсутствует чувство солидарности с умирающими за эту землю ежедневно. Эта нравственная проституированность закончится когда-нибудь? Нет слов", - возмутилась актриса.
Она добавила, что поддерживает группу Калуш. При этом Ирма Витовская признает, что текст песни и исполнение Алины Паш - очень актуальный и важный сигнал миру.
Напомним, Alina Pash на фоне скандала ответила, зачем ездила в Крым и сделала фото на Красной площади.
Как сообщала Politeka, Melovin обратился к Алине Паш после ее победы на нацотборе "Евровидения".
Также Politeka сообщала о скандальной поездки Алины Паш в Крым: организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" выкатили официальный ответ