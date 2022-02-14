Так, 28-річна Alina Pash дала інтерв'ю Каті Осадчій, фрагмент якого опублікований в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Співачка пояснила своє скандальне фото, на якому позувала на Красній площі в Москві. За словами Alina Pash, зроблено воно було в 2017-му році і було пранком, тобто насмішкою.
"Люди не зрозуміли пранк... я хотіла показати середній палець всій цій системі, показати, як правильно пишеться Kyiv, а не Kiev, і якщо це не вихопили люди — вибачте, я так більше не буду робити", - заявила переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022".
Крім того, зірка виправдалася за поїздку в окупований Крим. Alina Pash повідомила, що в 2015-му році дійсно була на півострові - але не виступала, а їздила на автобусі на весілля до українки.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Щаслива дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина вирушила на зустріч мрії: "Доїжджаємо до..."
Каменських в мокрому купальнику нарвалася на різку критику: "Сховай целюліт, дитинко"
"Холостячка" після Мішиної і Огневич: стало відомо ім'я ще однієї претендентки, справжня красуня
Не стало українського актора, який зіграв у багатьох відомих радянських фільмах: "Пішов Толік"
Таким чином, співачка заявила, що не порушувала закон.
Під час спілкування з Осадчою Alina Pash додала, те, що вона співає українською мовою, найкраще свідчить про її позицію.
Нагадаємо, організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" видали офіційну відповідь з приводу поїздок Аліни Паш
А ще Politeka писала, оголошено переможця Нацвідбору, який представить Україну на "Євробаченні-2022"
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" розкртикував фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2022"