Співачка Alina Pash, переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022", прокоментувала скандал, який розгорівся навколо її поїздок в Росію і окупований Крим.

Так, 28-річна Alina Pash дала інтерв'ю Каті Осадчій, фрагмент якого опублікований в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Співачка пояснила своє скандальне фото, на якому позувала на Красній площі в Москві. За словами Alina Pash, зроблено воно було в 2017-му році і було пранком, тобто насмішкою.

"Люди не зрозуміли пранк... я хотіла показати середній палець всій цій системі, показати, як правильно пишеться Kyiv, а не Kiev, і якщо це не вихопили люди — вибачте, я так більше не буду робити", - заявила переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Крім того, зірка виправдалася за поїздку в окупований Крим. Alina Pash повідомила, що в 2015-му році дійсно була на півострові - але не виступала, а їздила на автобусі на весілля до українки.

Таким чином, співачка заявила, що не порушувала закон.

Під час спілкування з Осадчою Alina Pash додала, те, що вона співає українською мовою, найкраще свідчить про її позицію.

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