Як пише Politeka.net, на Нацвідборі на "Євробачення-2022" перемогла співачка Alina Pash. Але так як співачка нібито їздила в Крим, в мережі розгорівся скандал. На сторінці організаторів нацвідбору " Суспільне.Євробачення " з'явилася офіційна заява у зв'язку зі сформованою ситуацією.

" Щодо звинувачень у невідповідності учасниці Alina Pash вимогам Нацвідбору на Євробачення-2022



Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне.



Суспільний мовник займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці із РФ, країною-агресором. Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними.

Обов’язок Суспільного — обрати виконавця, що представить не лише власний талант, а й всю Україну на міжнародному конкурсі, отож Суспільний мовник України не має морального права представляти виконавців, які продовжують вести концертну діяльність в Росії або підтримують російську владу, виступають на подіях, організованих РФ. Наразі законодавчо таких обмежень держава Україна не запровадила, однак мовник з власної ініціативи додав такі обмеження у правила Нацвідбору.



Суспільне разом з виробником Нацвідбору «Френдс Про ТВ» опрацювало анкети, подані на участь у Національному відборі, на їх відповідність вимогам, передбаченим Правилами національного відбору. Зокрема, Суспільне звернулося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відповідь, що дані про перетин кордону є конфіденційними.

Ми звернулись до учасниці Alina Pash з проханням надати відповідні документи та отримали від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України, що свідчить про відсутність порушень при перетині кордону.



Команда Суспільного сподівається на об’єднання спільноти фанатів конкурсу і підтримку на міжнародному етапі, адже незалежно від того, за кого ми вболіваємо на Національному відборі, у травні на Євробаченні ми всі вболіватимемо за Україну. ", - було написано в заяві.

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