Українська співачка стверджує, що вона написала композицію про складну долю українців не для того, щоб розповісти про "страждання".

Як повідомляє Politeka.net, 12 лютого відшумів Національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2022". Нашу країну цього року представлятиме Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків".

Співак Меловін, який представляв Україну на цьому конкурсі в 2018 році, прокоментував підсумки національного відбору.

"Життя дивовижне, колись були випускниками одного сезону талант шоу. А тепер обидва представляємо нашу країну на Євробаченні. Вітаю тебе. Ти заслуговуєш весь світ! Удачі!", - йдеться в його повідомленні, яке співак Меловін написав у своєму сторіз.

Варто відзначити, що деяким українцям вибір переможця національного відбору не дуже сподобався і вони хотіли, щоб країну представляла група Kalush.

При цьому багато хто був у захваті від пісні Аліни Паш "Тіні забутих предків". Українська співачка стверджує, що вона написала композицію про складну долю українців не для того, щоб розповісти про "страждання", а навпаки – підкреслити мужність нашого народу в найважчі часи.

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