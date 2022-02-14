Украинцы, у которых нет смартфонов и соответственно приложения "Дия", смогут получить тысячу гривен за вакцинацию от Covid-19, наличными деньгами.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Альтернативный оффлайн-режим выдачи средств будет реализован с апреля по сентябрь 2022 года. Над механизмом уже начали работать в Министерстве цифровой трансформации Украины.



Кабинет министров также продлил сроки использования денег за вакцинацию с четырех до девяти месяцев.

Также украинцам разрешили оформлять подписку на газеты и журналы на "ковидную" 1000 грн. Сделать это можно онлайн через национального почтового оператора "Укрпочта".

Госпрограмма выплат полностью вакцинированным гражданам постоянно расширяется.

Сейчас украинцы также могут потратить "тысячу от Зеленского" на книги, билеты в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны). А также на абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов.

Напомним, новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги.

Как сообщала Politeka, появились подробности выплаты по тысяче гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинацию от коронавируса.

Также Politeka писала, что новая схема мошенничества появилась после того, как украинцам пообещали выплатить 1000 гривен за вакцинацию.