После школы работал в Николаеве в артели по ремонту пишущих машинок, занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих.

14 февраля скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ Геннадий Митрофанов. Заслуженный артист РФ ушел на 82-м году жизни. Как сказано в некрологе, причиной смерти актера стала тяжелая и продолжительная болезнь.

"Прощай, артист! В истории театра Геннадий Митрофанов навсегда останется как один из самых ярких и талантливых мастеров сцены. Память о великом артисте будет жить в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Дмитриевича", – говорится в сообщении.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича на берегу Каспийского моря в Азербайджане в семье военнослужащего - командира корабля. В два года Геннадий потерял слух - от простуды.

В 1964 году он окончил театральную студию при Обществе глухих. Будучи студентом, начал выезжать с Театром мимики и жеста на гастроли. На сцене ТМЖ он играл более 50 лет.

Он также снимался в фильмах: "Борисе Годунове", в фильмах и сериалах "Ленинград. Ноябрь", "Анна Карамазофф", "И чёрт с ними", "Человек К", "Человек-амфибия. Морской дьявол", "Сволочи", других.

Напомним, оборвалась жизнь легенды музыки и основателя культовой группы Керри Чейтера.

Как сообщала Politeka, сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов Зинаиды Кириенко.

Также Politeka писала, оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы Евгении Брик, ей было всего 40.