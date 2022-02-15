Как сообщает Politeka.net, в Лос-Анджелесе умерла известная российская актриса Евгении Брик, ей было всего 40-лет. Как сообщают инсайдеры, актриса долгое время жила в США и боролась с тяжелой болезнью. Теперь же стало известно о месте похорон звезды.

Так, по данным российских изданий, там в Лос-Анджелесе пройдет закрытая церемония прощания с Евгенией, на которой будут присутствовать только самые близкие. Затем проведут кремацию и вскоре ее захоронят в Москве. Сообщается, что супруг Брик режиссер Валерий Тодоровский сейчас находится в США, а вот 12-летней дочери актрисы Зое пока ничего не сказали о смерти мамы.

По словам друзей семьи, девочка очень ранима и впечатлительна, из-за чего ей еще не говорили о печальных новостях. Они считают, что это известие станет большим ударом для нее, тем более девочка находится в подростковом возрасте. Сейчас близкие думают, стоит ли брать дочь актрисы на похороны, ведь это может сильно повлиять на нее.

В комментариях на странице Брик в Instagram пользователи тут же принялись оставлять слова соболезнований и скорби: "Какое горе, соболезнования семье", "Такая молодая", "Пусть земля будет пухом", "Светлая память", "Мама и дочь красавицы, через 5 лет они были бы как две сестрёнки. Ну вы", "Как страшно звучит. Жени больше нет! Казалось, вся жизнь только впереди", "Открыла для себя Евгению после просмотра "Долгий путь домой". Талантливая актриса, красивая женщина. Светлая память".

Напомним, Ему было всего 43: ушел из жизни известный российский актер, запомнившийся по ролям в сериалах.

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