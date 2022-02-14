Как пишет Politeka.net, о смерти мужчины сообщили на портале "Кино-Театр.ру". Известно, что актеру было 43 года. Он был известен множеством эпизодических ролей в различных телевизионных сериалах и фильмах, но серьезных ролей в его карьере не было.

Известно, что Лобанов успел сняться в примерно 50 картинах. Его можно увидеть в «Тайнах следствия», «Хождение по мукам», и «Ментовские войны». Он также запомнился по роли в вампирском хорроре в формате альтернативной истории "Карамора".

В сети пользователи высказали соболезнования семье актера.

«Друг мой, теперь ты в лучшем измерении, путешествуй по Вселенной», «Почему? Болел? Погиб? В любом случае жаль, молодой, не дожил своё... Соболезнования родным», «Мрут как мухи, молодые», - пишут пользователи сети.

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свеча, траур, день памяти

Отметим, что актер родился 17 сентября 1978 года в Архангельской области.

Напомним, что умер известный шоумен и актер, который запомнился весельем и легкомыслием.

Как ранее сообщала Politeka, умерла известная российская актриса-красавица, она была так молода: последние фото звезды.

Также Politeka писала, что знаменитого актера нашли мертвым в магазине: что известно.