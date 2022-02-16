Как заявил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, в последний месяц весны дождливая погода будет периодично.

Даже в последнюю декаду месяца не стоит ждать летнего тепла, но сама погода будет приятной.

Такой же прогноз дала доктор географических наук Светлана Бойченко.

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Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова уверена в том, что в первой половине мая дождей не предвидится, пишет Обозреватель.

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"Именно первая половина, когда большинство украинцев по традиции выезжают за город, чтобы насладиться отдыхом на природе, не предвещает осадков и дождей", – прогнозирует Мартазинова.

зима, люди, погода

По данным синоптиков, на майские праздники ожидается от 19 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов.

Напомним, Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагает отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая).

Вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9.

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