Синоптики рассказали, что в мае украинцев ожидает дождливая погода и прихода раннего лета ожидать не стоит.

Как заявил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, в последний месяц весны дождливая погода будет периодично.

Даже в последнюю декаду месяца не стоит ждать летнего тепла, но сама погода будет приятной.

Такой же прогноз дала доктор географических наук Светлана Бойченко.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова уверена в том, что в первой половине мая дождей не предвидится, пишет Обозреватель.

"Именно первая половина, когда большинство украинцев по традиции выезжают за город, чтобы насладиться отдыхом на природе, не предвещает осадков и дождей", – прогнозирует Мартазинова.

По данным синоптиков, на майские праздники ожидается от 19 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов.

Напомним, Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагает отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая).

Вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9.

Напомним про переход на летнее время 2022: когда и куда украинцы будут переводить стрелки часов

Как сообщала Politeka, с 1 марта украинские пенсионеры получат прибавку к выплатам: кто в списке счастливчиков

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой махинации мошенников