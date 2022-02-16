В следующем месяце в Украине проведут индексацию пенсий и повысят выплаты для уязвимых слоев населения - в Кабинете министров Украины приняли окончательное решение.

Индексация пенсий в Украине пройдет первого марта. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на соответсвующий проект постановления, который приняли на заседании Кабмина 16 февраля.

Известно, что под категорию повышения выплат попали 10,2 млн украинцев. Пенсии повысятся в среднем на 260 грн, но не меньше чем на 100 грн.

Индексация составит 14% и она охватит военнослужащих - в среднем они станут получать на 700 грн больше, пенсионеры по инвалидности при ЧАЭС - примерно на 1100 грн, люди старше 75 лет - около 450-570 грн.

Те, которые не подпали под индексацию, будут получать доплату в размере 135 грн.

Индексация коснется и соцпенсии, которые должны были вырасти в декабре этого года из-за повышения прожиточного минимума.

Минимальная пенсионная выплата, для лиц с трудовым стажем более 30 лет, и для лиц с инвалидностью I группы, составит 2300 грн, а для неработающих и с меньшим положенного стажа - до 2100 грн.

Выплаты соцпомощи для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; лицам, которые не имеют право на пенсию, людям с инвалидностью, получающим госсоцпомощь - остановятся на уровне 2100 грн.

Вдобавок, увеличится размер выплаты на ребенка в многодетной семье и составит до 2100 грн.

К слову, до этого на "Politeka" писали, кого из украинцев коснется существенный рост выплат уже в марте

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