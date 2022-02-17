В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, согласно которому сотни тысяч украинцев не смогут покинуть пределы страны в случае военного положения.

Законопроект № 7055 был зарегистрирован 15 февраля. Согласно документу, некоторым категориям украинцев, хотят запретить выезд за границу, если в стране объявят военное положение.

В список попали народные депутаты, члены Кабмина, главы ОГА и РГА, госслужащие категории «А», военные, правоохранители (всех силовых ведомств - от руководителей до рядовых), руководители стратегических для экономики, обороны, инфраструктуры предприятий.

Данный перечень еще не окончательный и может быть расширен, уточняют инициаторы законопроекта.

Как будет работать запрет, пока неясно. Возможно, у желающего нарушить законодательство, будут отбирать паспорт при прохождении паспортного контроля в пограничных пунктах. Отмечается, что в случае принятия данного закона, выезд за границу для указанных категорий в период военного положения будет возможен только на основании распоряжения президента страны.

Что касается санкций, то нарушителям грозят лишением депутатского мандата и увольнением.

Добавим, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока нет никаких оснований для введения военного положения в Украине. По его словам, нынешний кризис носит информационный характер, и только ради того, чтобы его урегулировать, военный режим не потребуется.

В это время, российско-оккупационные войска 17 февраля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека. По данным штаба ООС, также повреждена коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без света.

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