Стив Салас, музыкант и политический активист, умер утром в четверг на 70-м году жизни. Стив Салас был сооснователем и бывшим вокалистом важной лос-анджелесской латиноамериканской R&B-группы Terra.
Печальную весть сообщили родные музыканта в Facebook.
Певец два года сражался с меланомой, плюс неделю назад заразился коронавирусом, что ослабило его организ еще больше.
"Трудно подобрать слова, чтобы выразить нашу глубокую печаль. Теперь Стив присоединяется к своему брату Руди Саласу в вечности, который также скончался из-за Covid более года назад... Стив так ярко сиял. Мы искренне ценим всю любовь и поддержку, переживая это время скорби из-за потери такого вдохновляющего артиста и прекрасного человека", - говорится в сообщении.
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Карьеру он начал с братом Руди с выступлений на вечеринках. Получил полную академическую стипендию в Стэнфорде. Закончив обучение, вернулся в Лос-Анджелес и присоединился к брату в проекте El Chicano. Вскоре Салас покинули группу и создали свою - Terra. Дебютный альбом нового коллектива вышел в 1973-м. Ряд синглов проекта заходил в топ Billboard.
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