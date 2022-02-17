Михаил Шуфутинский уже в марте планирует приехать в Киеве и дать большой сольный концерт, передает Politeka.net. Билеты уже практически распроданы. Стоимость места - от 590 грн до 9900 грн.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко дал комментарий Укринформу, в котором указал, что артист ранее неоднократно и незаконно посещал Крым, поэтому не сможет пересечь украинскую границу.
Пограничники проведут все необходимые мероприятия в пункте пропуска, если Михаил Шуфутинский захочет пересечь границу. По словам Демченко, у пограничников также есть подтверждения того, что певец мог быть на оккупированной территории. Вследствие, артисту откажут во въезде в Украину.
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Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что служащие постоянно ведут работу по установлению личностей людей, которые незаконно посещали оккупированные территории. Для граждан Украины предусмотрена административная ответственность, а для иностранцев - и админответственность, и запрет на въезд в Украину на три года.
Решение о недопуске приезжего принимается только в пунктах пропуска при попытке человека пересечь границу.
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