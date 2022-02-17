Пеше родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке и на экранах дебютировал в 1976-м в сериале "Полицейская история".

Актер, продюсер, сценарист и каскадер Фрэнк Пеше скончался в возрасте 75 лет в Калифорнии. Кроме того, актер был давним близким другом Сильвестра Сталлоне.

О трагической смерти сообщило издание Deadline.

Родные скрывали печальную весть десять дней. Его девушка Тэмми Шер рассказала, что причиной смерти звезды популярных фильмов стали осложнения вызванные деменцией. По ее словам, актера не стало еще 6 февраля, но говорить об этом было слишком больно. Именно потому близкие актера решились рассказать о печальной вести лишь сейчас.

Пеше родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке и на экранах дебютировал в 1976-м в сериале "Полицейская история".

После - этого снялся в первой части "Рокки", где подружился со Сталлоне.

За этими картинами последовали еще девять десятков проектов - "Крестный отец", "Коджак", "Адская кухня", "Рыцарь дорог", "Танец-вспышка", "Лучший стрелок", серии "Маньяк-полицейский" и "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Тюряга", "Донни Браско", третьи "Неудержимые", "Крид: Наследие Рокки".

Напомним, оборвалась жизнь легенды музыки и основателя культовой группы Керри Чейтера.

Как сообщала Politeka, сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов Зинаиды Кириенко.

Также Politeka писала, оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы Евгении Брик, ей было всего 40.