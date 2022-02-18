Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщил в эфире Громадського радио о полной эвакуации населения столицы Украины в случае боевых действий.
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - заявил Ткачук.
По словам чиновника, киевский метрополитен в случае боевых действий будет работать 6 часов в сутки - три утром и три вечером, все остальное время будет служить укрытием.
До этого глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока нет никаких оснований для введения военного положения в Украине. По его словам, нынешний кризис носит информационный характер, и только ради того, чтобы его урегулировать, военный режим не нужен.
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Украинцы бурно обсуждают в Сети эту ситуацию:
"Укрытие в метрополитене – это для кого? Если все население Киева будет эвакуировано. А 3 часа утром и вечером во время движения поездов на линиях, что метрополитен не будет укрытием для неэвакуированных граждан?"
"что за бред, куда эвакуируют как минимум 5 млн людей? В метро? Да туда максимум 1 млн и то, если в другой город, то на чем будут перевозить людей и куда селить. Даже при Чернобыле это было трудно, но тогда хотя бы было куча баз отдыха, пансионатов и квартир. Да они при кипише кинут людей и улетят. Как и было два дня назад"
"Есть один вопрос - куда???"
"Ерунда какая-то..."
"Эвакуируют? Это классно, но только нужно знать, сколько этого населения?"
"поверить не могу, что это всерьез обсуждается... эвакуировать Киев из-за русских... мир сошел с ума"
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