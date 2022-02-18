О трагедии сообщили 14 февраля в группе лицея, в котором учился Святослав, в соцсети Фейсбук.
"😔 Лицейская семья выражает глубокое соболезнование семье Мудрых в связи с тяжелой потерей – смертью сына Святослава, ученика 7-А класса. Он был ярким лучиком и обладал доброй душой. Святославчик всегда улыбался, любил жизнь и доставлял радость всем вокруг. 💜Ты всегда останешься в наших сердцах... 💜Легких тебе облачков... Покойся с Богом", - говорится в сообщении.
Святослав скончался от осложнений коронавируса. Информацию подтвердили в больнице изданию "Обозреватель". В медучреждении мальчик находился с 6 февраля.
"У него был коронавирус, который дал очень серьезные осложнения, несовместимые с жизнью. Больше ничего сказать не можем", – ответили в приемной.
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В окружении семьи говорят, что у Святослава было слабое сердце, родители оберегали его, как могли, в последнее время он находился на индивидуальном обучении.
В больнице семиклассник дважды перенес клиническую смерть, впал в кому и уже не вышел из нее, рассказывают знакомые.
Мама мальчика тоже заразилась коронавирусом и находится сейчас в медучреждении.
Пользователи комментируют трагедию:
"Вечная память, самый хороший ребенок в классе. Кто имеет возможность помочь семье, сейчас его мама тоже находится в больнице с ковидом"
"Искренние соболезнования семье. Царство небесное ребенку"
"Боже, дай силы и здоровье Иваночке, пережить такое большое горе. А тебе Святославчик, вечная память и царство небесное. Покойся с Богом. Вечная тебе память"
"Как жаль, пусть с Богом покоится, сердце не на месте, к сожалению, болезнь не выбирает"
"Ужасная потеря"
"Покойся с Богом, наш ангелочек"
Напомним, "присоединился к своему брату в вечности": остановилось сердце музыканта популярной группы
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