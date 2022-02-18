Медики сделали все возможное, чтобы спасти ученика 7-го класса львовской школы Святослава Мудрого, но, увы, ребенок скончался.

О трагедии сообщили 14 февраля в группе лицея, в котором учился Святослав, в соцсети Фейсбук.

"😔 Лицейская семья выражает глубокое соболезнование семье Мудрых в связи с тяжелой потерей – смертью сына Святослава, ученика 7-А класса. Он был ярким лучиком и обладал доброй душой. Святославчик всегда улыбался, любил жизнь и доставлял радость всем вокруг. 💜Ты всегда останешься в наших сердцах... 💜Легких тебе облачков... Покойся с Богом", - говорится в сообщении.

Святослав скончался от осложнений коронавируса. Информацию подтвердили в больнице изданию "Обозреватель". В медучреждении мальчик находился с 6 февраля.

"У него был коронавирус, который дал очень серьезные осложнения, несовместимые с жизнью. Больше ничего сказать не можем", – ответили в приемной.

В окружении семьи говорят, что у Святослава было слабое сердце, родители оберегали его, как могли, в последнее время он находился на индивидуальном обучении.

В больнице семиклассник дважды перенес клиническую смерть, впал в кому и уже не вышел из нее, рассказывают знакомые.

Мама мальчика тоже заразилась коронавирусом и находится сейчас в медучреждении.

Пользователи комментируют трагедию:

"Вечная память, самый хороший ребенок в классе. Кто имеет возможность помочь семье, сейчас его мама тоже находится в больнице с ковидом"

"Искренние соболезнования семье. Царство небесное ребенку"

"Боже, дай силы и здоровье Иваночке, пережить такое большое горе. А тебе Святославчик, вечная память и царство небесное. Покойся с Богом. Вечная тебе память"

"Как жаль, пусть с Богом покоится, сердце не на месте, к сожалению, болезнь не выбирает"

"Ужасная потеря"

"Покойся с Богом, наш ангелочек"

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