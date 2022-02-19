Для назначения дополнительных выплат необходимо подать заявление и документы в территориальное управление Пенсионного фонда.

В Украине почетные доноры имеют право на получение надбавки к пенсии. Надбавка начисляется в размере 10% от прожиточного минимума. Об этом сообщили юристы портала «НаПенсии».

На данный момент такая надбавка составляет 239,3 гривны в месяц. Эту сумму должны добавлять к основным выплатам пенсионера.

При изменении прожиточного минимума надбавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).

Следующее повышение, согласно Госбюджету-2022, произойдет с 1 июля 2022 года, когда прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет 2508 гривен. Надбавка донорам в этом случае составит 250,80 гривни.

Статус почетного донора Украины может получить человек, который бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Для назначения дополнительных выплат необходимо подать заявление и документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" в территориальное управление Пенсионного фонда.

Напомним, что пенсии в Украине вырастут, принято окончательное решение.

Как Politeka сообщала, кого из украинцев коснется существенный рост выплат уже в марте.

Также Politeka писала, что с 1 марта украинские пенсионеры получат прибавку к выплатам.