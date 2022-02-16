Індексація пенсій в Україні пройде першого березня. Про це передає Politeka.net з посиланням на відповідний проєкт постанови, яку прийняли на засіданні Кабміну 16 лютого.
Відомо, що під категорію підвищення виплат потрапили 10,2 млн українців. Пенсії підвищаться в середньому на 260 грн, але не менше ніж на 100 грн.
Індексація складе 14% і вона охопить військовослужбовців - в середньому вони стануть отримувати на 700 грн більше, пенсіонери по інвалідності при ЧАЕС - приблизно на 1100 грн, люди старше 75 років - близько 450-570 грн.
Ті, які не підпали під індексацію, отримуватимуть доплату в розмірі 135 грн.
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Індексація торкнеться і соцпенсії, які повинні були вирости в грудні цього року через підвищення прожиткового мінімуму.
Мінімальна пенсійна виплата, для осіб з трудовим стажем більше 30 років, і для осіб з інвалідністю I групи, складе 2300 грн, а для непрацюючих і з меншим належного стажу - до 2100 грн.
Виплати соцдопомоги для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; особам, які не мають право на пенсію, людям з інвалідністю, які отримують держсоцдопомогу - зупиняться на рівні 2100 грн.
До того ж збільшиться розмір виплати на дитину в багатодітній родині й складе до 2100 грн.
До слова, до цього на "Politeka" писали, кого з українців торкнеться істотне зростання виплат вже в березні
Також раніше ми інформували про те, що українцям пояснили, кому і наскільки збільшать пенсію в березні
А до цього наш портал повідомляли про те, українці отримають дев'ять вихідних у березні