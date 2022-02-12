В Україні в 2022 році заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат громадянам, у тому числі і військовим пенсіонерам.

Як повідомляє Politeka.net. в Україні в 2022 році Уряд передбачив поетапне підвищення пенсійних виплат. Крім цього, вже з 1 березня почнеться індексація пенсій, яку отримають близько 10 мільйонів громадян, у тому числі військові пенсіонери. Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Так, за словами чиновниці, з 1 березня цього року в Україні вперше відбудеться індексація пенсій для військових пенсіонерів. "Це буде і індексація страхових пенсій, і доплати для різних категорій, які не підпадають під індексацію", - зазначила Лазебна і додала, що індексація також торкнеться виплат для військових пенсіонерів.

Планується, що з березня пенсії українців після індексації зростуть в середньому на 700 гривень. Крім того, пенсії українцям планують підвищити в два етапи протягом 2022 року – з 1 липня і з 1 грудня. Це передбачено в рамках підвищення прожиткового мінімуму в країні.

Так, для військових пенсіонерів закладена надбавка до пенсій, яка складе 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних людей. Ця сума складе з 1 липня – 506,75 грн, а з 1 грудня – 523,25 грн. Мінімальна пенсія для українських військовослужбовців складе з 1 липня – 4256,7 грн, з 1 грудня – 4 395,3 грн.

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