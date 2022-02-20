В Украине в последний день недели сохранится не по-зимнему теплая погода, а осадки сойдут на нет, сообщают синоптики.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на воскресенье, 20 февраля. Как отмечают синоптики, день будет довольно теплым, однако сильный ветер сохранится.

Ночью на востоке и Днепропетровщине пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Днем осадков на большей части страны не ожидается. Небольшой дождь пройдет только на Закарпатье, в оккупированном Крыму, а также в Одесской области.

Ночью местами сохранятся минусы до 2 градусов ниже нуля. Средняя температура будет колебаться от 0 до +4 градусов. Днем в Украине установится тепло – от +5 до +11 градусов.

В Карпатах ночью осадко не ожидается, а днем пройдет небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометров в горах опустятся до -5 градусов, а днем ожидается от -1 до +4 градусов.

В большинстве областей ожидается переменная облачность с прояснениями.

Синоптики также предупредили украинцев об опасности. Так, в Карпатах, а ночью еще и на севере и востоке страны ожидаются штормовые порывы ветра – до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

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Как сообщала Politeka, стало известно, в каких областях ждать сильного ветра и мокрого снега.

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