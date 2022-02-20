Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на воскресенье, 20 февраля. Как отмечают синоптики, день будет довольно теплым, однако сильный ветер сохранится.
Ночью на востоке и Днепропетровщине пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Днем осадков на большей части страны не ожидается. Небольшой дождь пройдет только на Закарпатье, в оккупированном Крыму, а также в Одесской области.
Ночью местами сохранятся минусы до 2 градусов ниже нуля. Средняя температура будет колебаться от 0 до +4 градусов. Днем в Украине установится тепло – от +5 до +11 градусов.
В Карпатах ночью осадко не ожидается, а днем пройдет небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометров в горах опустятся до -5 градусов, а днем ожидается от -1 до +4 градусов.
В большинстве областей ожидается переменная облачность с прояснениями.
Галкин "спалил" Пугачеву с дочерью за интересным занятием: "Никому не рассказывай"
"Даже страшно смотреть": "холостячка" Мишина показала, на что способен её сын
63-летняя Мадонна смутила видом со спущенными штанами: "Удали это"
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Синоптики также предупредили украинцев об опасности. Так, в Карпатах, а ночью еще и на севере и востоке страны ожидаются штормовые порывы ветра – до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, украинцев предупредили о неприятных погодных условиях в субботу, подробности.
Как сообщала Politeka, стало известно, в каких областях ждать сильного ветра и мокрого снега.
Также Politeka писала, что в Украине установится весенняя погода, но дожди испортят настроение.