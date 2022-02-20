В ПФУ предлагают один из методов борьбы с сокрытием настоящих зарплат и выплаты такого же ЕСВ. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на законопроект о новых ставках единого соцвзноса, который вынесли на общественное обсуждение.
В частности, предлагается, чтобы директора компаний, установившие себе минимальную зарплату в 6500 грн, ежемесячно платили бы не минимальные ЕСВ в 1430 грн, а втрое больше - 4290 грн.
Также сейчас компаниям выгодно, что у них работал человек с ограниченными способностями, тем самым уменьшая налоги. В новом проекте предлагают лиц с инвалидностью, которые получают более 19500 грн (втрое выше минимальной зарплаты), на стандартную ставку ЕСВ в 22% от зарплаты (от 4290 грн).
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Зарплаты, где не превышается планка, сохраняются действующие льготные ставки ЕСВ.
- 8,41% от зарплаты, если в компании работают люди с ограниченными возможностями;
- 5,5% - для отдельных организаций, где сотрудников с инвалидностью не менее половины от общего количества;
- 5,3% - для всеукраинских общественных организаций и предприятий лиц с инвалидностью, (общества глухих, общества слепых и так далее) где более 50% работников имеют инвалидность.
Отметим, ранее в ПФУ предложили создавать электронную версию пенсионного удостоверения в приложении "Дія". В случае подачи соответствующего заявления и при условии, что в реестре есть все необходимые сведения о человеке, в том числе его оцифрованное фото, электронное пенсионное удостоверения будет формироваться автоматически.
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