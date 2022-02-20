Стали известны имена погибших воинов. Это Денис Кононенко и Антон Сидоров - невосполнимая потеря Вооруженных сил Украины на передовой. О гибели Дениса Кононенко сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в соцсети Фейсбук. Он опубликовал фото бойца.
"Медики не смогли спасти солдата... В 12.40 во время минометного обстрела ранения получил водитель мотопехотной роты. Ранения оказались несовместимы с жизнью… Денису было всего 34", - говорится в некрологе.
У погибшего воина на мирной территории остались сын и родители.
Также в этот день трагически оборвалась жизнь капитана Антона Сидорова в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе. Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова у себя на ФБ-страничке.
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"У Антона осталось трое маленьких детей. Я Вам не могу передать насколько этот человек был благороден, честен и воспитан. Душа болит. Элита нации отдают жизни в самое тяжелое для страны время", - сообщила волонтер.
Дочерям погибшего воина всего десть, шесть и один год.
Отметим, по данным штаба ООС, с полуночи и до 17 часов субботы, 19 февраля, зафиксировано 70 обстрелов со стороны российской гибридной армии. В результате обстрелов из запрещенного минскими договоренностями оружия двое военнослужащих погибли, получив осколочные ранения, еще четверо получили травмы.
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