Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на понедельник, 21 февраля. Согласно данным, в Украине сохранится теплая погода, но часть страны зальет дождями.
В частности, не повезет западным регионам. Запастись терпением, а также зонтиками придется жителям Закарпатья, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областей.
Благодаря дождям в этой части страны будет чуть свежее, чем на остальной территории. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 5-10 градусов со знаком плюс, а ночью столбики термометров местами снизятся до нуля.
В других регионах будет преимущественно солнечно, без осадков. На Севере и Востоке до 9 тепла (ночью в пределах -2...1). В Центре прогреется до 11 градусов, а на Юге столбики термометров покажут и все 12 со знаком плюс.
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Ветер южно-западный до 12 метров в секунду.
В Киеве начало недели будет более-менее приятным. Ночью возможен мокрый снег с дождем, далее без осадков. Температура воздух днем +8...10, ночью 0...+2.
Согласно народным приметам, в которые верили наши предки, чем в последнюю неделю февраля холоднее, тем теплее будет весна. Если 21 февраля мороз, можно ожидать скорого наступления весны. Если вокруг луны видны круги, будет ранняя весна.
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