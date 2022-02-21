В Украине началась настоящая метеорологическая весна с повышением температуры и солнечно погодой – правда, с погодой повезет далеко не всем областям.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз на новую неделю. Понедельник, 21 февраля, порадует украинцев весенней погодой и потеплением. Во всех областях поднимется температура, а морозы практически отступят.

В восточных регионах будет холоднее всего. Днем там будет около 5-9 градусов, а ночью - -1..-3 градуса. В остальных областях заморозков не ожидается.

На Юге столбики термометра прогреются до 9-11 градусов. Ночью ожидается около 1 градуса. В центральных областях будет 7-10 градусов днем и 0-2 ночью.

В западных областях хоть и будет тепло (около 8-10 градусов), но ожидаются дожди. Осадки ворвутся во все западные регионы.

Отметим, что уже во вторник дожди атакуют всю территорию Украины. При этом температурный режим в большинстве регионов уже будет по-весеннему теплым. Похолодает только на Западе, где температура резко опустится до 4-7 градусов.

Синоптики предупреждают, что украинцам рано радоваться, поскольку полноценная весна придет в Украину только к концу марта. Даже в апреле еще возможны ночные заморозки. В мае ожидается много дождей. При этом много осадков будет и в марте, и в апреле.

Напомним, что дожди и сильный ветер испортят украинцам настроение: что будет с погодой.

Как сообщала Politeka, дожди атакуют Украину, погода резко поменяется: кому не повезет.

Также Politeka писала, что синоптики предупредили об опасности, чем угрожают неблагоприятные погодные условия.