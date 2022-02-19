Про це розповіли у своїх прогнозах Наталія Діденко і синоптики Укргідрометцентру.
Повідомляється, що 19 лютого дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у більшості областей, за винятком південного сходу країни.
При цьому українців попередили, що субота видасться вітряною. Місцями пориви вітру досягатимуть швидкості в 15-20 м/с. Напрямок вітру буде західним і південно-західним. Як пояснили синоптики, вітер посилиться через атмосферні фронти активного Північного циклону, який зараз переміщається по Європі. У багатьох інших країнах він викличе справжні шторми.
Що стосується температури, то день буде досить теплим, особливо для зими. При цьому вночі все ще збережуться морози: температура коливатиметься від -3 до +2 градусів, тому в нічний час можливе підмороження і мокрий сніг.
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Денні температури коливатимуться від + 4 до +9 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де повітря вдень прогріється до +11 градусів.
Також зазначається, що вже 20 лютого опади залишать Україну, а небо над більшістю областей проясниться.
Нагадаємо, сильний вітер і мокрий сніг очікуються в Україні.
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