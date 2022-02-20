Погода в Україні не балує громадян стабільністю: слідом за сонячними днями країну знову атакують дощі, правда дістанеться не всім.

Синоптики Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на понеділок, 21 лютого. Згідно з даними, в Україні збережеться тепла погода, але частина країни заллє дощами.

Зокрема, не пощастить західним регіонам. Запастися терпінням, а також парасольками доведеться жителям Закарпаття, Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Вінницької областей.

Завдяки дощам в цій частині країни буде трохи свіжіше, ніж на решті території. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 5-10 градусів зі знаком плюс, а вночі стовпчики термометрів місцями знизяться до нуля.

В інших регіонах буде переважно сонячно, без опадів. На півночі та сході до 9 тепла (вночі в межах -2...1). У центрі прогріється до 11 градусів, а на півдні стовпчики термометрів покажуть і всі 12 зі знаком плюс.

Вітер південно-західний до 12 метрів на секунду.

У Києві початок тижня буде більш-менш приємним. Вночі можливий мокрий сніг з дощем, далі без опадів. Температура повітря вдень + 8...10, вночі 0...+2.

Згідно з народними прикметами, в які вірили наші предки, чим в останній тиждень лютого холодніше, тим тепліше буде весна. Якщо 21 лютого мороз, можна очікувати швидкого настання весни. Якщо навколо місяця видно кола, буде рання весна.

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