В Україні в останній день тижня збережеться не по-зимовому тепла погода, а опади зійдуть нанівець, повідомляють синоптики.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру на неділю, 20 лютого. Як зазначають синоптики, день буде досить теплим, проте сильний вітер збережеться.

Вночі на Сході та Дніпропетровщині пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень опадів на більшій частині країни не очікується. Невеликий дощ пройде тільки на Закарпатті, в окупованому Криму, а також в Одеській області.

Вночі місцями збережуться мінуси до 2 градусів нижче нуля. Середня температура коливатиметься від 0 до + 4 градусів. Вдень в Україні встановиться тепло-від +5 до + 11 градусів.

У Карпатах вночі осадко не очікується, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. Вночі стовпчики термометрів в горах опустяться до -5 градусів, а вдень очікується від -1 до +4 градусів.

У більшості областей очікується мінлива хмарність з проясненнями.

Синоптики також попередили українців про небезпеку. Так, у Карпатах, а вночі ще й на півночі та сході країни очікуються штормові пориви вітру – до 15-20 м/с.у зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

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