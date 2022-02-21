Ведущая грузинского телеканала заявила, что Грузия поддерживает Украину, и мы обязательно победим агрессию РФ - Маричка Падалко обратилась к ней в ответ.

Как сообщает Politeka.net, ведущая грузинского телеканала "Mtavari Arkhi" Нина Хубутия выразила поддержку нашему государству на украинском языке. Ее украинские коллеги записали в эфире новостей ответ Грузии.

Об этом сообщила ведущая "1+1" Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм.

Так, Маричка Падалко во время показа новостей поблагодарила ведущую грузинского телеканала за поддержку — слова благодарности она озвучила на украинском и грузинских языках.

"Мы очень ценим такую поддержку грузинских коллег и очень благодарны им за это. Спасибо за поддержку и помощь, Грузия", — заявила Маричка Падалко.

Стоит напомнить, что ведущая грузинского телеканала заявила, что Грузия поддерживает Украину, и мы обязательно победим агрессию РФ. Кроме того, она назвала Россию — общим врагом Украины и Грузии, которая в 2008 году также стала жертвой российской агрессии.

"В это тревожное время хочу выразить свою поддержку украинскому народу. Помним, что у нас есть общий враг, и это — Россия. Поэтому мы, как никогда, вместе, и только вместе. Обязательно победим", — сказала телеведущая.

Напомним, что ведущая 1+1 Падалко опубликовала щемящие кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир.

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