Як пише Politeka.net, ведуча телеканалу "1+1" поділилася новими світлинами на сторінці в Instagram, та розповіла, як проходять її вихідні.

Марічка Падалко зазначила, що життя зараз стало дуже контрастним, однак закликала не пыддаватися паніці, якої останнім часом стало більше на фоні повідомлень про можливе масштабне вторгнення.

«Життя на контрастах - сьогодні прекрасна майже весняна неділя і з першим товариським матчем сезону нашого сина. Відволіклися, повболівали, три години нічого не читали, life as usual», - розповіла вона.

Однак напередодні її чоловік Єгор Соболєв присвятив свій день тренуванню в територіальній обороні.

«Вчора - в Єгора день, присвячений тренуванню в Теробороні. І так виглядають тепер всі вихідні. Людина, кажуть, до всього звикає. Тому захоплююся всіма, хто зберігає спокій і не панікує», - зазначила телеведуча.

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