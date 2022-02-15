Як пише Politeka.net, в Instagram Марічка Падалко опублікувала атмосферний кадр на честь Дня Святого Валентина. На фото вона позувала в обнімку з чоловіком, а одна з їхніх дочок зображувала на тлі знак любові.

"Love is...",- підписала фото зірка.

У коментарях парі залишили масу теплих слів.

"Дуже красива і гармонійна сім'я", "Щастя вам! Будьте завжди закоханими і коханими!", "Дуже хороша пара"", "Вітаю вас з днем святого Валентина", "О, яке чудове фото!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, сім'я виховує трьох спільних дітей. При цьому до знайомства з Соболєвим Падалко була довгий час заміжня, але дітей не мала. Як зізнавалася журналістка, довгий час вона була переконаною кар'єристкою і не думала про дітей.

Сьогодні Марічка Падалко є однією з постійних телеведучих новин на "1+1".

Нагадаємо, що Марічка Падалко приголомшила зізнанням: "Несподіване рішення".

Як раніше повідомляла Politeka, Марічка Падалко стривожила кадрами з чоловіком: "У Єгора...".

Також Politeka писала, що Падалко показала свого відомого чоловіка-політика: "а ви з Єгором такі...".