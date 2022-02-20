Українці відзначають восьму річницю подій на Майдані. 20 лютого, як відомо, є Днем пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме цій події і присвятила свій новий пост в Instagram Марічка Падалко, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Ведуча побувала біля меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Поруч з гранітними плитами з іменами загиблих під час Революції Гідності лежать букети квітів, вінки, свічки і жовто-блакитні стрічки.
"Ми пам'ятаємо. 20.02.14 – 20.02.22. Вже вісім років минуло... На Інститутській сьогодні багато квітів. І батьків з дітьми. Це важливо. #деньпамятігероївнебесноїсотні", - підписала вона кадри.
Користувачі залишають "смайлики" зі сльозами в коментарях.
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"А держава досі не встановила належний пам'ятник загиблим(", - написав один з підписників.
Нагадаємо, саме в ці дні вісім років тому Революція Гідності досягла свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану, які вийшли проти тодішнього режиму. Так, з 18 по 20 лютого під час протистоянь обірвалися життя 78 осіб.
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