Так, в следующем месяце украинцы будут отдыхать 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Учитывая, что Международный женский день выпадает в этом году на вторник, предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовано перенести выходные и рабочие дни. Следовательно, "мини-отпуск" может продлиться четыре дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта.

При этом понедельник все же придется отработать. И произойдет это в субботу, 12 марта.

Что касается деятельности банков в праздничные дни, то они могут самостоятельно устанавливать график работы. В Нацбанке напомнили, что рабочий день банковской системы тоже переносится с понедельника на субботу. Система электронных платежей при этом продолжит функционировать семь дней в неделю, вне зависимости от государственных выходных.

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Отметим, следующие после 8 Марта длинные выходные (три дня подряд) ждут украинцев с 23 по 25 ​​апреля. Потому что в этом году на 24 апреля приходится Пасха — один из самых больших и важных христианских праздников — с воскресенья празднование переносится на понедельник.

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