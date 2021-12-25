Как сообщает Politeka.net, в 2022 году украинцев ждет 11 государственных праздников, которые принесут с собой дополнительные выходные. Больше всего выходных нас ждет в начале января — 12 нерабочих дней. В мае и октябре их будет 11. Всего на 2022 год в Украине запланировано 116 нерабочих дней.
Украинцам выпадает возможность отдохнуть с 1 по 3 января. Выходной день субботы переносится на понедельник 3 января. Также нерабочими будут дни с 7 по 9 января. Рождество Христово, которое выпадает на пятницу, принесет выходной в понедельник.
Довольно длинные выходные ждут с 23 по 25 апреля. В 2022 году на 24 апреля приходится Пасха — один из самых больших и важных христианских праздников — с воскресенья празднование переносится на понедельник.
В мае 2022 года украинцы получат 5 выходных дней. Сначала будем отмечать День труда, 1 мая — он выпадает на воскресенье и переносится на понедельник. С 7 по 9 мая украинцы снова будут отдыхать.
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Июнь принесет два дополнительных выходных: Троица — 12 июня и День Конституции — 28 июня. В августе дополнительный выходной на День Независимости Украины — 24 августа.
И последние дополнительные выходные ждут 25 декабря, когда католики в Украине и во всем мире отмечают Рождество Христово.
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