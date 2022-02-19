Последняя неделя февраля обещает быть сложной из-за ухудшения геомагнитной обстановки. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН на 27 дней, предоставленные на 27 дней.
20, 21, 22, 24 февраля будет регистрироваться возбужденная буря с желтым уровнем - она считается слабой G1.
А 23 февраля прогнозируется красный уровень магнитной бури. В этот день особенно нужно быть осторожными людям с хроническими заболеваниями.
Март также обещает быть не особо спокойным. 3, 11 и 12 марта ожидается возбуждение магнитосферы, а 4 марта - магнитная буря.
43-летняя Ани Лорак заговорила о том, каково быть женщиной: "Бывает очень сложно..."
63-летняя Мадонна смутила видом со спущенными штанами: "Удали это"
Оккупанты начали массовую эвакуацию в Россию, срочное заявление: "Уже организован..."
Остановилось сердце звезды из фильма «Весна на Заречной улице»: уже не мог разговаривать
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Специалисты рекомендуют особенно беречься в эти дни. Основные симптомы: головная боль, перепады давления, потеря аппетита, обострение хронических заболеваний и так далее, грозят и пожилым людям.
Врачи рекомендуют высыпаться, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, и чаще бывать на свежий воздух.
Людям с хроническими заболеваниями нужно отдыхать и поменьше переживать, и обязательно на всякий случай носить с собой необходимые лекарства.
Напомним, магнитные бури ударят по украинцам, раскрыты опасные даты
Как сообщала Politeka, магнитная буря омрачит праздник всех влюбленных
Также Politeka писала, магнитные бури ударили по украинцам, как уберечь себя