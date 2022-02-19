Украинцев предупредили о магнитных бурях - нужно подготовиться людям, особенно тем, кто страдает от хронических заболеваний - раскрыты опасные даты.

Последняя неделя февраля обещает быть сложной из-за ухудшения геомагнитной обстановки. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН на 27 дней, предоставленные на 27 дней.

20, 21, 22, 24 февраля будет регистрироваться возбужденная буря с желтым уровнем - она считается слабой G1.

А 23 февраля прогнозируется красный уровень магнитной бури. В этот день особенно нужно быть осторожными людям с хроническими заболеваниями.

Март также обещает быть не особо спокойным. 3, 11 и 12 марта ожидается возбуждение магнитосферы, а 4 марта - магнитная буря.

Специалисты рекомендуют особенно беречься в эти дни. Основные симптомы: головная боль, перепады давления, потеря аппетита, обострение хронических заболеваний и так далее, грозят и пожилым людям.

Врачи рекомендуют высыпаться, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, и чаще бывать на свежий воздух.

Людям с хроническими заболеваниями нужно отдыхать и поменьше переживать, и обязательно на всякий случай носить с собой необходимые лекарства.

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