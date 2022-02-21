Ветеран индийского кино Раджеш скончался 19 февраля в Бангалоре. Как передает Pinkvilla, артист с безбрежной фильмографией отошел на 90-м году жизни. Причина - почтенный возраст.
Согласно некрологу, актер был госпитализирован 9 февраля в связи с разного рода старческими недугами и, несмотря на все усилия медперсонала, покинул этот мир.
"Грустно слышать о кончине Раджеша, один из лучших актеров нашей киноиндустрии с достойной личностью. Он никогда не отказывал в интервью и всегда находил для этого время. Он любил помогать другим, а его глаза всегда сияли добротой. Помолимся за его душу на небесах!", - написали его коллеги в Twitter.
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Раджеш с раннего возраста страстно увлекался литературой и театром. Сниматься начал в 60-е. Он появлялся во многих фильмах в главной роли в конце 1960-х - начале 1990-х годов В 2014-м выпустил автобиографию. В числе его киноработ более 150 картин - ленты "Сын бога", "Противник", "Автограф" и другие. У него осталось пятеро детей от разных браков.
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