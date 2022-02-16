Пішов з життя знаменитий співак, у якого були серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Politeka.net с посиланням на інформагентство Press Trust of India.
Зазначається, індійський співак і композитор Баппі Лахірі помер у віці 69 років. Місяць до трагедії артист провів у лікарні, а виписали його в понеділок. У вівторок стан здоров'я співака погіршився, і рідні викликали лікаря додому. Зірку в критичному стані знову доставили в лікарню, але реанімація не допомогла. Приблизно о 23.40 "король диско" помер.
Лікарі повідомили, що у Баппі Лахірі були діагностовані інфекція грудної клітини і синдром обструктивного апное уві сні.
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Прощання зі співаком пройде в четвер, бо сім'я чекає повернення його сина-музиканта з Лос-Анджелеса.
Примітно, що у вересні минулого року ходили чутки про втрату голосу у співака, але він все заперечував.
Зазначимо, Баппі Лахірі популяризував диско-музику в індійському кіно в 80-х і 90-х роках. Він виконав саундтреки до таких популярних картин, як "Танцюрист диско", "Віра", "Танцюй, танцюй" та іншим.
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