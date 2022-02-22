Сегодня ночью, 22 февраля, умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Николая Жулинского, литературоведа, политического и общественного деятеля.

"Одно имя уже много говорит... Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества", - рассказывает Жулинский.

"Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - говорила о нем еще одна наша легенда Лина Костенко.

Иван Дзюба скончался во сне в возрасте 90 лет. Литературовед родился 26 июля 1931 года. Был академиком НАН Украины, руководил отделом общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований.

С 1992 по 1994 возглавлял Министерство культуры Украины. Также несколько лет возглавлял комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1970-х из-за взглядов подвергся преследованиям и был исключен из Союза писателей Украины. А в 1973 году его приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за "антисоветскую" работу. Имел звание героя Украины. Пережил аресты, заточения, однако не бросил писать.

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