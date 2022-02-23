Указ касается призыва резервистов в особый период, и речь идет только о тех гражданах, которые отнесены к оперативному призыву, или военнослужащих, которые уволились с военной службы. Об этом Зеленский сообщил 22 февраля в своем новом обращении.
При этом, по словам гаранта, всеобщей мобилизации пока нет.
"Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке... На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", - заявил президент.
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Также анонсировано проведение учебных сборов резервистов системы территориальной обороны. Такое решение принял Главнокомандующий Вооруженными силами.
Украинцы бурно комментируют в Сети ситуацию:
"Надеюсь, что не забыл подписать также выделение денег на армию? И приостановку строительства дорог минимум до апреля, кроме мостов и важных объектов. Наконец-то окончание строительства бетонных укрытий складов для арсенала армии. И нужно срочно ускорить восстановление аэропортов западной Украины"
"Сейчас мы должны поддерживать друг друга и не вспоминать ошибки прошлого, а думать о будущем, потому что исчезнем, как государство Украина и как народ. Так что объединяемся! Будьте мужественны! Слава Украине! Героям слава!"
Напомним, что Байден сделал жесткое заявление по ситуации в Украине: "Если Россия не выведет войска..."
Как сообщала Politeka, решающая встреча Путина и Байдена: во Франции раскрыли первые подробности.
Также Politeka писала, что Зеленский высказался о разрыве дипотношений с РФ: «Украина должна реагировать»