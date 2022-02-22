По словам главы государства, к нему пришел запрос от Министерства иностранных дел с предложением рассмотреть вопрос разрыва украинско-российских дипотношений.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией. На днях этим отношениям исполнилось 30 лет.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом, которая транслировалась в Facebook ОП.

По словам главы государства, к нему пришел запрос от Министерства иностранных дел с предложением рассмотреть вопрос разрыва украинско-российских дипотношений.

«Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», – пообещал Зеленский.

Зеленский отметил, что за последние месяцы Украина провела консультации со многими лидерами ЕС, США, Великобритании и предлагала различные форматы диалога, где бы присутствовала РФ.

«Мы призывали Россию решать этот вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров... Мы получили ответ и ответ был вчера. Мы ее с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство», - сказал он

Напомним, Путин приказал ввести российские войска в Украину.

Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.

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