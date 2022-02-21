Президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, согласились на предложение главы Франции Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Елисейского дворца. В частности, лидеры России и США поддержали идею Макрона о встрече на территории Франции.

Ключевой момент: саммит можно провести только "при условии, что Россия не вторгнется в Украину".

"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита", - говорится в сообщении французов.

Саммит должны подготовить секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи в четверг, 24 февраля.

Отметим, в Белом доме подтвердили готовность "к дипломатии".

"Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо этого (дипломатии – ред.) выберет войну. И сейчас, похоже, Россия очень быстро готовится к полномасштабному нападению на Украину", – говорится в сообщении Белого дома.



В воскресенье, 20 февраля, глава США Джо Байден провел совещание с Советом национальной безопасности, на котором обсудил последние события, касающиеся наращивания российских вооруженных сил на границах Украины.

Украинцы активно обсуждают в Сети происходящее:

"Пора браться за санкции. Или экономические неудобства или война, которая тоже приведёт к экономическим неудобствам, но уже с кровью и разрушениями"

"Да какие эконом. неудобства... это миф... Достаточно наложить эмбарго на нефть и всё.. .помойка через год будет просить США прислать гуманитарку... а вместо российской нефти низкого качества в мире полным полно стран, кто с радостью её заменит. Нет никаких экономических неудобств... нужна только политическая воля"

"Завтра при открытии московской биржи будет колоссальный обвал и паника! Запасаемся попкорном!"

"Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил"

Напомним, Байден срочно обратился к американцам в Украине после "нормандских" переговоров в Берлине.

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