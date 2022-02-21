Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Елисейского дворца. В частности, лидеры России и США поддержали идею Макрона о встрече на территории Франции.
Ключевой момент: саммит можно провести только "при условии, что Россия не вторгнется в Украину".
"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита", - говорится в сообщении французов.
Саммит должны подготовить секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи в четверг, 24 февраля.
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Отметим, в Белом доме подтвердили готовность "к дипломатии".
"Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо этого (дипломатии – ред.) выберет войну. И сейчас, похоже, Россия очень быстро готовится к полномасштабному нападению на Украину", – говорится в сообщении Белого дома.
В воскресенье, 20 февраля, глава США Джо Байден провел совещание с Советом национальной безопасности, на котором обсудил последние события, касающиеся наращивания российских вооруженных сил на границах Украины.
Украинцы активно обсуждают в Сети происходящее:
"Пора браться за санкции. Или экономические неудобства или война, которая тоже приведёт к экономическим неудобствам, но уже с кровью и разрушениями"
"Да какие эконом. неудобства... это миф... Достаточно наложить эмбарго на нефть и всё.. .помойка через год будет просить США прислать гуманитарку... а вместо российской нефти низкого качества в мире полным полно стран, кто с радостью её заменит. Нет никаких экономических неудобств... нужна только политическая воля"
"Завтра при открытии московской биржи будет колоссальный обвал и паника! Запасаемся попкорном!"
"Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил"
Напомним, Байден срочно обратился к американцам в Украине после "нормандских" переговоров в Берлине.
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