Так, соответствующие указы президент РФ Владимир Путин подписал 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ, где решение поддержали все присутствовавшие.

22 февраля Госдума также единогласно одобрила договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

«Мне стыдно, я очень поддерживаю движение Украины к свободе, к западным ценностям, и сейчас я вижу, что это находится под большой угрозой, потому что империалистическая идея восстановления русского мира не тем путем, которым он изначально создавался — а создавался он как большой торговый путь, а не военная организация — к сожалению, этот путь, судя по всему, каким-то образом на него встали и пойдут", - сообщил Чичваркин изданию "Дождь".

Также российский предприниматель добавил, что поддерживает украинцев и пожелал нам смелости защитить Украину.

"Я в ужасе, и я поддерживаю украинцев и желаю им силы и смелости защитить свою свободу и свою страну, и призываю Запад помочь Украине", - заявил Евгений Чичваркин.

"Спасибо вам за поддержку Украины", " Украина 🇺🇦 , мы с вами", " Прав!!! Печально 😞! Обидно за державу", " Любой адекватный человек мира с Украиной!", " Стыдно перед Украиной", "Дядя Женя - красавчик! Один из яснейших умов и гениальный предприниматель, который, благодаря Путину, навсегда потерян для России", - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины: "Как мы все это терпим?".

Как сообщала Politeka, актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но...".

Также Politeka писала, японки спели гимн Украины, восхитив исполнением, видео: "Для нас это очень важно!".