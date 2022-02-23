Как сообщает Politeka.net, украинские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает свободное владение гражданами огнестрельным оружием. На фоне обостренной ситуации в стране и открытой агрессии со стороны РФ такой закон очень своевременный.

Согласно законопроекту в Украине планируется внедрить Единственный реестр гражданского огнестрельного оружия, а также ввести удостоверение владельца оружия.

Также законопроектом предусматривается перечень граждан, которые получат право на владение гражданским огнестрельным оружием. Сюда войдут люди, чья профессиональная деятельность связана с рисками для здоровья и жизни, некоторые категории спортсменов от 18 лет, граждане от 25 лет, которые не боле двух раз привлекались к ответственности за административные правонарушения, а также граждане от 18 лет, которые прошли соответственное обучение по обращению с оружием.

В то же время, законопроект предусматривает запрет на гражданское огнестрельное оружие для людей с медицинскими противопоказаниями, лиц с непогашенной судимостью за криминальные преступления, людей с административными правонарушениями за последний год, и для людей, которые по решению суда не имею права носить оружие.

Напомним, В Раде срочно перекраивают бюджет: сколько потратят на вооружение и оборону.

Как сообщала Politeka, Украинцам хотят увеличить выплаты до 150 тыс. гривен: кто будет иметь право, документ уже в Раде.

Также Politeka писала, что Запретят покидать страну в случае военного положения: кого из украинцев коснется.