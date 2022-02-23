В Верховной Раде планируют внести изменения в государственный бюджет на 2022 год, чтобы направить выделенные средства на оборону Украины.

О намерении изменить госбюджет заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, на нужды обороны хотят выделить 36,5 миллиардов гривен.

В частности, самая большая статья расходов - 21 млрд грн. - коснется денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Еще 6,46 млрд грн. планируется потратить на вооружение.

Кроме того планируется выделить:

1,4 млрд грн. на закупку горюче-смазочных материалов;

1,15 млрд грн. на силы ТРО;

3,73 млрд грн. на закупку средств индивидуальной защиты;

1,5 млрд грн. на закупку услуг по организации питания;

0,21 млрд грн. на закупку сухих пайков;

1 млрд грн. на закупку предметов вещевого имущества.

По информации Шуляк, пути наполнения бюджета на эти нужды – рента с компаний, работающих в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь.

«Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты – там около 2 млрд в месяц", - добавила глава "СН".

Кроме того, уже регистрируются и вскоре могут попасть на рассмотрение парламента законопроекты об изменениях в бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии.

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