О намерении изменить госбюджет заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, на нужды обороны хотят выделить 36,5 миллиардов гривен.
В частности, самая большая статья расходов - 21 млрд грн. - коснется денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Еще 6,46 млрд грн. планируется потратить на вооружение.
Кроме того планируется выделить:
- 1,4 млрд грн. на закупку горюче-смазочных материалов;
- 1,15 млрд грн. на силы ТРО;
- 3,73 млрд грн. на закупку средств индивидуальной защиты;
- 1,5 млрд грн. на закупку услуг по организации питания;
- 0,21 млрд грн. на закупку сухих пайков;
- 1 млрд грн. на закупку предметов вещевого имущества.
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По информации Шуляк, пути наполнения бюджета на эти нужды – рента с компаний, работающих в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь.
«Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты – там около 2 млрд в месяц", - добавила глава "СН".
Кроме того, уже регистрируются и вскоре могут попасть на рассмотрение парламента законопроекты об изменениях в бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии.
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