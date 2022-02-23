Российский "Северный поток-2" больше не будет получать поддержку от фонда, который создали специально для обхода санкций

О том, что "Фонд защиты климата и окружающей среды"("Stiftung Klima-und Umweltschutz MV"), решил больше никоим образом не помогать российскому газопроводу в обходе финансовых и прочих ограничений, введенных США, пишет немецкое издание " NorddeutscherRundfunk ".

В частности, исходя из заявления главы фонда, в свое время занимающего должность премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг(от СДПГ), организация прерывает содействие "Северному потоку-2", сразу после того, как будет прекращена сертификация этого российского проекта.

"Совет директоров согласился, что теперь настало время наконец принять во внимание - развитие ситуации весьма неблагоприятно. Мы, как фонд, более не связаны мандатом, в котором "Парламент Земель" давал нам, в прямо оговоренном уставом пункте, возможность, вопреки санкциям США, вносить свой вклад в завершение строительства трубопровода", — акцентировал он.

Также, немаловажным является и то, что все вышеуказанные деловые взаимоотношения, были остановлены, с вечера этого вторника, 22-го февраля.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие предметы должны быть в "эвакуационном рюкзаке" каждого украинского школьника.

Также ранее мы информировали о том, что российские боты в мессенджерах, приступили к массовой рассылке бойцам ВСУ - что в сообщениях.

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